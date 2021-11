AIを用いたマリオカート64の全自動走行がNINTENDO64の実機で成功

・関連記事

TensorFlow×マリオカートでキノコカップ優勝も可能なリカレントニューラルネットワーク「MariFlow」を開発 - GIGAZINE



AIに「スーパーマリオ64でスターをゲットする方法」を学習させる - GIGAZINE



AIはゲームプレイ動画からスーパーマリオブラザーズやロックマンのゲームそのものを再現可能 - GIGAZINE



マリオが自己学習し感情さえも持つ人工知能のプロジェクトとは? - GIGAZINE

2021年11月25日 16時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.