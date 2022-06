2022年06月23日 12時00分 メモ

万引き犯なのに間違えて警察に「小児性愛者」扱いされた男性が自殺



イギリスのノース・ヨークシャー州で、パンを盗んだとして逮捕された男性が、逮捕から半年後に首をつって亡くなっているのが見つかりました。男性は、警察により誤って罪状を窃盗ではなく「小児性愛者」とされたことが原因で、近隣住民から暴行や罵倒を受けていたと報じられています。



Man found hanged after 'human error' from police wrongly named him as paedophile - Teesside Live

https://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/man-took-life-after-human-24272999



Man arrested for stealing sausage rolls killed himself after police labelled him a paedophile | UK news | The Guardian

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/21/man-arrested-for-stealing-sausage-rolls-killed-himself-after-police-labelled-him-a-paedophile



Girlfriend slams police blunder that branded her partner a paedophile and 'led him to suicide' | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10942883/Girlfriend-slams-police-blunder-branded-partner-paedophile-led-suicide.html



警察に誤って「小児性愛者」との汚名を着せられたことで自殺したのは、ノース・ヨークシャー州レッドカーに住むブライアン・テンプルさんです。テンプルさんは2017年12月31日に亡くなった当時34歳だったとのこと。



ティーズサイド治安判事裁判所で開かれたテンプルさんの死因に関する審理によると、テンプルさんは2017年6月8日にイギリスのベーカリーチェーン・Greggsのソーセージロールを盗んでクリーブランド警察に逮捕されていたとのこと。逮捕されたテンプルさんは、その日のうちに釈放されました。





釈放の際に、クリーブランド警察がテンプルさんに交付した文書には、逮捕の理由が窃盗ではなく「13歳の少女との性的関係を扇動した罪」と記載されていましたが、テンプルさんはそのことを知らずに当時交際中の女性に書類を見せてしまいました。そして、女性がそれを広めてしまったことで、テンプルさんは路上で罵倒されたり、自宅を襲撃されたり、ゴルフクラブで頭を殴られたりするようになりました。



その後アルコールとドラッグに溺れるようになったテンプルさんは、逮捕から半年後に首をつって亡くなっているのを家族に発見されました。検視を担当した医師は、「テンプルさんの遺体からはアルコールと薬物が検出されたが、それらはテンプルさんの死に寄与しておらず、死因は首をつったことである」と報告しています。





クリーブランド警察のアガー巡査は、亡くなる1カ月前にテンプルさんから書類のミスについて抗議された際に、「本物のヒューマンエラーだった」とテンプルさんに説明したと審理の中で供述しました。この一件を受けて、警察の処分に対する異議申し立てを担当するIndependent Office for Police Conductは、ミスの原因究明についての調査を実施するとともに、クリーブランド警察に対して再発防止を指示しました。



なお、イギリスのタブロイド紙・Daily Mailは独占ニュースとして、「テンプルさんには交際歴5年で、テンプルさんの死後2カ月後に妊娠が発覚した29歳のターシャ・クランジさんという恋人がいたものの、警察が誤ってテンプルさんに着せた汚名を言いふらした女性はクランジさんではなく、テンプルさんがクランジさんに内緒で交際していた別の女性である」と報じていますが、女性の身元は明かされていません。



左がテンプルさんで右がクランジさんです。





クリーブランド警察の広報担当者は、「当署は、信じられないほどの困難に見舞われているテンプルさんのご家族に深い哀悼の意を表します」とコメントしました。