1日1個の卵が心臓病のリスクを減らすことが判明、「善玉コレステロール」がカギ



卵はタンパク質などの栄養が豊富ですが、血管をつまらせ心血管疾患のリスクになるとされるコレステロールも多く含まれていることから、卵の摂取を控える人もいます。卵の消費量と心血管疾患の関係を調べた以前の研究では、「卵の食べ過ぎが心臓病につながることはない」ことが示されていますが、血液中の225種類もの成分を分析した新たな研究により、適度な卵の摂取は心臓病につながらないどころか「心臓病や脳卒中のリスクを減少させる」ことが判明しました。



卵の摂取が心臓の健康に与える影響については、有益とする研究もあれば有害とする研究もあり、一貫した結果は得られていません。例えば、中国の成人約50万人を対象とした2018年の研究では「1日1個卵を食べると心臓病や脳卒中のリスクが低減される」ということが示されましたが、そのことが血液中のコレステロールにどのような影響を与えるかを調べる研究はほとんど行われていません。



そこで、北京大学のLang Pan氏らの研究チームは、中国カドリーバイオバンクの登録者4778人を対象に、核磁気共鳴法という手法で血中のさまざまな成分を調べる研究を実施しました。





研究の参加者4778人のうち、3401人は心血管疾患を持つ人で、1377人は心血管疾患がない人でした。また、各参加者には卵を含めた11種類の食品をどれくらいの頻度で食べるかのアンケートが行われました。



研究チームが、血液サンプルの中から測定した225種類の代謝物のレベルと、参加者の卵の消費量の関係を分析したところ、卵の摂取量の影響を受ける成分が24種類特定されました。さらに、心臓病と関連性がある成分14種類について調べたところ、「卵の消費量が少ない人は卵を定期的に食べている人に比べて、血液中にある心臓病に有益な代謝物は少なく、有害な代謝物は多い」ということが判明しました。



特に注目されているのが、血管内につまったコレステロールを除去する「善玉コレステロール」として知られているHDLコレステロールの主成分の「アポリポタンパク質A1」というタンパク質です。分析の結果、卵を適度に食べている人の血中には、このアポリポタンパク質A1が多いことが分かりました。また、アポリポタンパク質A1が多い人は、アポリポタンパク質Bが少なかったとのこと。アポリポタンパク質Bは、体内にコレステロールを届ける役割があるものの、増えすぎると心血管疾患の原因になることから「悪玉コレステロール」と呼ばれることもあるLDLコレステロールの主成分です。





この結果について、論文の共著者である北京大学のCanqing Yu氏は「今回の研究結果は、適度な量の卵を食べることが心臓病を予防することにつながることの裏付けとなるかもしれません。卵の消費量と、心血管疾患のリスクの関係の中でコレステロールが果たす因果関係を検証するためには、もっと研究が必要です」と話しました。



また、同じく共著者のCanqing Yu氏は、「この研究は、中国の食事ガイドラインに影響を与えるかもしれません。中国では、卵を1日1個食べることが推奨されていますが、実際の平均摂取量はそれより少ないことが分かっています。私たちの研究は、心血管疾患のリスクを下げるために、国民に適度な卵の消費を奨励する戦略がもっとたくさん必要だということを強調しています」と述べて、国家ぐるみで卵の消費を増やす取り組みが求められるとの見方を示しました。