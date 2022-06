ドット絵を滑らかなイラスト調に拡大できるウェブアプリ「ぴくせる すけゐらぁ」を使ってみた

・関連記事

リアルタイムでアニメを4Kサイズにアップスケーリングできるオープンソースのアルゴリズム「Anime4K」 - GIGAZINE



無料で二次元画像を人工知能が補完してハイクオリティで1.6倍/2倍に拡大できる「waifu2x」 - GIGAZINE



「いつも通り描きやすい」ワコムの新型液タブ「Wacom Cintiq Pro 16(2021)」でプロのイラストレーターさんにお絵描きしてもらったレビュー - GIGAZINE



マジック:ザ・ギャザリングのカードをAIが自動で作ってくれる「Urza’s AI」 - GIGAZINE



AIの力でイケてる配色を生み出すカラーパレットジェネレーター「Huemint」レビュー - GIGAZINE



2022年06月05日 10時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, アート, Posted by log1o_hf

