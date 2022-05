自分が住んでいる場所の近くにどんな恐竜が生息していたのかをチェックできる「Ancient Earth globe」

・関連記事

翼長9メートルの巨大翼竜「死のドラゴン」の化石がアルゼンチンで見つかる - GIGAZINE



「卵から生まれる直前の恐竜」の化石を発見、鳥類と恐竜のミッシングリンク解析につながる可能性 - GIGAZINE



約1億7000万年前に生息していた30m級の巨大な草食恐竜の足跡化石が「洞窟の天井」から見つかる - GIGAZINE



「恐竜が大量絶滅した日」には一体何が起こったのか? - GIGAZINE



太古の昔に地球にばっこしていた恐竜は一体どんな姿をしていたのか? - GIGAZINE



恐竜の化石からDNAと思われる物質が発見される、遺伝情報を復元できる可能性も - GIGAZINE



世界で初めて発見された恐竜の「お尻の穴」の化石から分かる新事実とは? - GIGAZINE



恐竜と同じ7000万年前を生きた新種の哺乳類「狂気の獣」とは? - GIGAZINE



これまでの地球の姿を年代別に変化させて見ることができるサイト「Ancient Earth globe」 - GIGAZINE



2022年05月27日 21時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, 生き物, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.