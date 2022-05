2022年05月20日 12時30分 メモ

SpaceXがイーロン・マスクのセクハラを隠蔽するために客室乗務員に3000万円以上を支払ったという報道

SpaceXが、「イーロン・マスクCEOが客室乗務員に対して股間を露出し、セックスに誘った」と客室乗務員に証言させないための口止め料として、25万ドル(約3200万円)を支払ったと報じられています。



客室乗務員の友人によると、被害者とされる女性はSpaceXの企業向けフライトで乗務員として働いていたとのこと。あるフライトで、マスクCEOがその女性に対して「自分の部屋で全身マッサージをしてほしい」と頼んだそうです。





顧客が乗務員にマッサージを依頼すること自体は珍しくなく、SpaceXも客室乗務員に対してマッサージの免許を取得するよう勧めていたとのこと。しかし、マスクCEOはマッサージ中に下半身を覆っていたシートを外し、勃起した男性器を見せつけてきたと、元乗務員の女性は語っています。



さらに、女性が趣味で乗馬をしていることを知っていたようで、マスクCEOは女性の足をさすりながら「もっとやってくれたら馬を買ってあげよう」と申し出たそうです。



このエピソードは元乗務員の女性が友人を通じてメディアに語ったもので、女性はマスク氏と性行為には至っていないと述べており、フライト後は本当に動揺したと語りました。SpaceXは問題のフライトの後から元乗務員の女性のシフト数を減らしており、これは会社による報復であると女性は主張しています。



女性が「自分がマスクCEOの誘いを拒否したために、SpaceXでのキャリアが損なわれた」と人事部に申し出たところ、SpaceXはマスクCEOやSpaceXの悪口を禁じる契約書へのサインを迫ったとのこと。この契約書には退職金として25万ドルを払う旨が書かれていました。



マスクCEOは上記の件についてコメントを求められ、「こんな話はもっとたくさんあります。政治的な動機からの批判です。私への政治的な攻撃は今後数カ月で劇的にエスカレートするでしょうし、汚いやり口の被害者になることでしょう」と述べています。



さらに、マスクCEOは「もし私がセクハラに手を染めていたとしても、 それが私の30年のキャリアで今回初めて明るみに出たなんてはずがないでしょう」とコメントしました。