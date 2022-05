2022年05月17日 07時00分 動画

液状化した金属が超高速で噴出する「成形炸薬弾」が厚さ30cmの鋼鉄を貫く動画



主に対戦車用砲弾や対戦車ミサイルに用いられる「成形炸薬(さくやく)弾(対戦車榴弾/HEAT弾)」は、液状化した金属を超高速で噴出することで戦車の分厚い装甲も貫く威力を発揮します。そんな成形炸薬弾が実際に厚さ30cmの鋼鉄を貫く様子を実演したムービーが、YouTubeで視聴可能です。



左側の老人が爆発物専門家で、右側の男性がレポーター。





爆発物専門家の男性が手に持っているのが成形炸薬弾のケースで……





これが成形炸薬弾で用いられる金属製の内張(ライナー)です。ライナーには銅が用いられることが多いとのこと。





成形炸薬弾では、ケースの中に炸薬を敷き詰めて……





炸薬のある側に円すい形の頂点を向けてライナーを設置します。





炸薬が起爆すると、衝撃波によってライナーは動的超高圧の状態になって崩壊します。





限界を超えた圧力を受けると、金属のような個体でも液体に似た挙動を示すようになり、円すい形の中心軸に沿って超高速の液状化した金属が噴出します。





こうして噴出される液体状の金属は「メタルジェット」と呼ばれ、まるで1本のワイヤーのように直進します。





メタルジェットの運動エネルギーによって装甲と接触した部位が超高圧状態となり、今度は装甲自体が機械的な強度を無視できる液体として振る舞うため、メタルジェットがそのまま突き進んで分厚い装甲でも貫くことができるとのこと。





モノは試しとばかりに専門家の男性が取り出したのが……





イギリスで使われているというプラスチック爆弾。厳密には違うものの、アメリカ軍などで使われているC-4爆薬に近いそうです。





さっそくちぎった爆弾を詰め込み……





ライナーを設置しました。





今回、成形炸薬弾の威力を試すために用意されたのが、レポーターの男性が抱えている長さ約30cmほどの円柱形の鋼鉄。





鋼鉄を円柱方向に置き、その上に設置した成形炸薬弾で厚さ約30cmの鋼鉄を貫通できるのかどうかを確かめます。





円すい形のインナーの内側が鋼鉄を向くようにセッティングし……





離れた場所で安全を確保し、プラスチック爆弾を起爆します。





爆発。





成形炸薬弾と鋼鉄があった場所に向かう2人。





見つけた鋼鉄には穴が空いており……





反対側までしっかり貫通していました。





実際に成形炸薬弾で噴出するメタルジェットがどのような形状なのかは、以下の埋め込み動画の22秒以降を見るとよくわかります。







これが成形炸薬弾のモデル。青色の部分が炸薬、赤色および緑色の部分がライナーです。





炸薬が起爆すると衝撃波がライナーに伝わり……





圧力によって崩壊し、液状化します。





そして、底部から先端まで絞り出されるようにメタルジェットが発生し、まるでヤリのように目標を貫通するというわけ。





オレンジ色の部分を装甲に見立てたシミュレーションを見ると……





メタルジェットが接触した装甲はまるで液体のように振る舞い、貫通されていることがわかります。





なお、この動画はソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも話題になっており、あるユーザーはイラク戦争において同様の仕掛けが自己鍛造弾(EFP)と呼ばれており、コンクリートの壁などを貫通して兵士の足や腕を破壊したと指摘。実際にイラク戦争に従軍していたというこのユーザーは、長時間トラックに乗って移動する時は可能な限り腕と足をずらして座り、EFPが貫通しても腕や足が2本ともやられないようにしていたと述べています。



