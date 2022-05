2022年05月14日 18時00分 モバイル

AppleがiPhoneでUSB-Cを採用すべくテストを実施中との報道



AppleはすでにiPadシリーズでLightningポートからUSB Type-C(USB-C)ポートへの移行を行っていますが、iPhoneではいまだにLightningポートを採用し続けています。そのため、「iPhoneがいつUSB-Cポートを採用するのか?」についてはウワサが絶えませんでしたが、新たに「AppleはiPhoneのLightningポートをUSB-Cポートに切り替えるべくテストを実施している」と報じられました。



Apple (AAPL) Testing iPhones Without Lightning Ports in Favor of USB-C - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-13/apple-plans-to-change-iphone-charging-port-to-meet-new-eu-law



Apple is reportedly testing iPhones with USB-C - The Verge

https://www.theverge.com/2022/5/13/23071044/apple-tests-usb-c-iphone-lightning-european-union-eu



2022年5月11日、Apple関連製品のリーク情報や予測情報で広く知られているアナリストのミンチー・クオ氏が、2023年に登場するiPhoneではLightningポートではなくUSB Type-C(USB-C)ポートが採用されるとツイートしました。



「2023年発売予定のiPhone 15ではLightningが廃止されUSB-Cに置き換わる」とアナリストが予想 - GIGAZINE





これに続き、Bloombergのマーク・ガーマン氏が「AppleはiPhoneのLightningポートをUSB-Cポートに切り替えるべくテストを実施している」と報じました。ガーマン氏はiPhoneのUSB-Cポート採用について、「2022年に登場する新型iPhoneでは期待すべきではない」と語っており、「早くても2023年」の登場を予測しています。



AppleはすでにiPad Pro・iPad Air・iPad miniでUSB-Cポートを採用しているだけでなく、2021年9月にはEUがスマートフォンを含む多くのデバイスに対してUSB-Cポートを含めるように要求する提案を発表したことで、Appleに対するLightning廃止の圧力が強まっているという背景もあります。



iPhoneのLightningコネクタ廃止が欧州委員会の新法案により2024年までに実現する可能性 - GIGAZINE





ガーマン氏はこのEUの新法がAppleがLightningを廃止する「主な理由」であると指摘しています。また、海外メディアのThe Vergeは「USB-Cを採用することでデータ転送速度が高速になるという技術的な利点もあります」と指摘しました。



これとは別に、Appleがポートが一切ない「ポートレスiPhone」の開発を進めているというウワサもあり、ガーマン氏も「Appleはここ数年、ポートレスiPhoneの開発に取り組んできた」と報じています。しかし、記事作成時点ではポートレスiPhoneがすぐに登場することはないだろうとガーマン氏は述べました。



なお、AppleがLightningを初採用したiPhone 5を最初にリリースしたのは2012年のことです。