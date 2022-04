被写体をグルグル動かしながら撮影して高品質な3Dモデルを作成できるアプリ「r3DPhoto」を使ってみた

・関連記事

スマホ1台で手軽に物体を3Dスキャンできるアプリ「Trnio 3D Scanner」を使ってみた - GIGAZINE



「緑のたぬき」を3Dスキャンしてルービックキューブ化した「緑のたぬききゅーぶ」 - GIGAZINE



4Kディスプレイ&Windows10搭載で3Dスキャンも行える液晶タブレット「Wacom MobileStudio Pro 16」を使ってみました - GIGAZINE



スマホで物体をスキャンして超高品質な3Dモデルを生成できる「RealityScan」をEpic Gamesが発表 - GIGAZINE



2022年04月30日 19時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.