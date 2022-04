MicrosoftがWindows 11の起動を40分遅らせるバグを修正

Microsoftが2022年4月25日に現行最新ビルドの 2200.652(KB5012643) を公開しました。このアップデートで特定の POS 端末に存在した「OSの起動が最大40分遅延するバグ」が修正されたことが明らかになっています。 April 25, 2022—KB5012643 (OS Build 22000.652) Preview https://support.microsoft.com/en-us/topic/april-25-2022-kb5012643-os-build-22000-652-preview-43a75ee7-d857-4943-a2b9-f961538bd2b0 Microsoft fixes 40-minute Point of Sale bug in Windows 11 • The Register https://www.theregister.com/2022/04/26/windows_11_patch/ ビルド2200.652のハイライトは「動画字幕が部分的に途切れる問題の解消」「動画字幕が正しく配置されない問題の解消」「タスクバーの天気アイコンの上部に温度を表示」「最大化されたアプリウィンドウで最小化、最大化、および閉じるボタンを使用できない問題の解消」の4点。これらに加え、「品質の向上」という名目で「特定のPOS端末でOSの起動が最大40分遅延するバグの解消」など、合計26項目の変更が行われました。 OSの起動遅延については、もともとWindowsの早期アクセスプログラム「Windows Insider Program」のリリースプレビューチャネルで早期にリリースされた 2200.651(KB5012643) で言及されていましたが、この際は単に「OSの起動が約40分遅れる問題を修正しました」と表記されており、POS端末への言及はありませんでした。

