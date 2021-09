2021年09月08日 12時50分 セキュリティ

Microsoftが新たなゼロデイ脆弱性について警告、Officeファイル開くとコードが実行される可能性



Microsoft Windowsにリモートコード実行の脆弱性が存在し、Microsoft Officeドキュメントを使って脆弱性が悪用されると、システムの制御権がのっとられる危険性があると判明しました。この脆弱性を利用しようとする攻撃は既に検知されていますが、パッチはなく、Microsoftは回避策を示しています。



CVE-2021-40444 - セキュリティ更新プログラム ガイド - Microsoft - Microsoft MSHTML Remote Code Execution Vulnerability

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-40444



Microsoft shares temp fix for ongoing Office 365 zero-day attacks

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-shares-temp-fix-for-ongoing-office-365-zero-day-attacks/





Miscreants fling booby-trapped Office files at victims, no patch yet, says Microsoft • The Register

https://www.theregister.com/2021/09/07/microsoft_office_zero_day/



2021年9月7日付けで発表された脆弱性「CVE-2021-40444」は、、Windows Server 2008~2019およびWindows 8.1~10に影響し、深刻度レベルは最大10のうち8.8となっています。





Microsoftによると脆弱性はWindowsに含まれるレンダリングエンジン「MSHTML(Trident)」のリモートコード実行に関するもの。同社はすでにこの脆弱性を利用しようとする標的型攻撃を認識しているとのことで、「攻撃者はブラウザのレンダリングエンジンにホストされるMicrosoft Officeドキュメントが利用するActiveXコントロールを細工し、ユーザーに悪意あるドキュメントを開くよう求めます。システムでのユーザー権限が少なくなるようアカウントが構成されているユーザーは、管理権限で操作するユーザーよりも影響が少ない可能性があります」と説明しました。



Microsoftは脆弱性の修正に取り組んでいますが、記事作成時点でパッチは公開されておらず、Microsoftは対策として「Microsoft Officeはデフォルト設定の場合、保護ビューやApplication Guard for Officeを通してインターネットのファイルを開き、これらは今回の攻撃を回避してくれます」「Microsoft Defender AntivirusやMicrosoft Defender for Endpointもこの脆弱性を検知し、脆弱性から保護してくれます。お客様はアンチマルウェア製品を最新の状態に更新しておくべきです。自動アップデートを行っているお客様が追加アクションを取る必要性はありません。アップデートを管理している法人のお客様は1.349.22.0より新しい検出ビルドを選択し、環境全体に適用する必要があります。Microsoft Defender for Endpointアラートは、『疑わしいCplファイルの実行』を表示するはずです」と記しています。





加えてMicrosoftは、「Internet Explorerで全てのActiveXコントロールのインストールを無効にする」という回避策もあると述べました。方法は以下の通り。



1:Internet Explorerの全てのゾーンにおいてActiveXコントロールを無効にするには、まず以下をテキストに貼り付け、「.reg」拡張子で保存します。



Windows Registry Editor Version 5.00



[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0]

"1001"=dword:00000003

"1004"=dword:00000003



[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1]

"1001"=dword:00000003

"1004"=dword:00000003



[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2]

"1001"=dword:00000003

"1004"=dword:00000003



[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]

"1001"=dword:00000003

"1004"=dword:00000003



2:ポリシーハイブに適用させるため、上記の「.reg」をダブルクリックする。



3:新しい構成が適用するため、システムをリブートする。



なお、毎月定例のWindows Updateが日本時間の2021年9月15日(水)に予定されているため、このタイミングでパッチが配布されるのではないかとみられています。