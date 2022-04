サマータイムで享受できる5つのメリットは？

2022年3月にアメリカで「サマータイム(夏時間)を恒久化させる」という法案が連邦議会の上院を満場一致で通過しました。そもそもサマータイムによって享受できるメリットにはどのようなものがあるのか、健康と安全関連の規制法を専門とするアメリカ・ワシントン大学のスティーブ・カランドリーロ教授が解説しています。 5 ways Americans' lives will change if Congress makes daylight saving time permanent https://theconversation.com/5-ways-americans-lives-will-change-if-congress-makes-daylight-saving-time-permanent-179739 2022年3月16日、アメリカでサマータイムを恒久化させる「Sunshine Protection Act(日照保護法)」が連邦議会上院で満票を得ました。これまでアメリカでは時計の針を3月の第2日曜日午前2時に1時間進めてサマータイムにし、11月第1日曜日午後2時に1時間戻して標準時にするという慣行を続けてきましたが、日照保護法により2023年度の「サマータイムにした後に、標準時に戻さない」という過程を経て、サマータイムが恒久化される予定です。 「夏時間を恒久化する法案」が全会一致でアメリカ連邦議会上院を通過 - GIGAZINE

・関連記事

「夏時間を恒久化する法案」が全会一致でアメリカ連邦議会上院を通過 - GIGAZINE



EUがサマータイム廃止へ舵を切る、早ければ2019年の変更で混乱が懸念される - GIGAZINE



サマータイムが導入される欧米でも「人間の生活習慣に合わない」という反対意見が根強くある - GIGAZINE



2022年04月24日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.