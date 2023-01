世界終末時計が人類滅亡まで「あと90秒」になり「人類は前例のない危機の時代に直面」と科学者が警告

・関連記事

ポストアポカリプスの世界で人類を存続させるために最低限必要な人口はどれくらいなのか? - GIGAZINE



新型コロナウイルス以上の「人類滅亡の危機」は起こりうるという警告 - GIGAZINE



もしも地球上から突然全ての人間が消失したら世界はどうなるのか? - GIGAZINE



文明崩壊や終末に備えて世界中の種子をバックアップして保存する知られざる巨大施設「Svalbard Seed Vault」内部の潜入レポート - GIGAZINE



2023年01月25日 10時53分00秒 in メモ, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.