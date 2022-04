2022年04月18日 11時40分 メモ

Twitterがイーロン・マスクによる買収を防ぐため「ポイズンピル」で対抗



Twitterの取締役会が、期間限定の「株主権利プラン」を全会一致で採択しました。これは、筆頭株主となっているイーロン・マスク氏による敵対的買収を阻止するための「ポイズンピル」で、マスク氏によるTwitterの完全支配のもくろみは大きく後退したとみられます。



「ポイズンピル」は、経営権を握られそうになった会社が、特定の株主に株式を買い増す権利を与えることで敵対的買収を阻止する策のこと。





テスラやSpaceXなどの事業を展開している世界的大富豪のイーロン・マスク氏は2022年4月、Twitter社の株式を9.2%取得して、筆頭株主になりました。



イーロン・マスクがTwitterの株式を9.2%購入して筆頭株主に、理由は「言論の自由を守らせるため」か - GIGAZINE





その後、Twitterはマスク氏を取締役に迎えることを発表。アメリカ証券取引委員会に提出された資料から、任期は2024年までで、その間および退任後90日間は株式の14.9%以上を取得して実質的所有者になることはないということが明らかになっていました。



イーロン・マスク氏がTwitterの取締役に、「パラグCEOらと共にTwitterを大きく改善することが楽しみ」と抱負を語る - GIGAZINE



by Steve Jurvetson



発表時はマスク氏も乗り気のようなツイートをしていたのですが、結局、取締役になることは辞退。Twitter買収の意向を示しました。



イーロン・マスクが5兆円超でTwitterの買収を提案、言論の自由のために株式を非公開化か - GIGAZINE





今回、Twitterが示した対抗策は、法人・個人・組織が取締役会の承認を得ていない取引によって発行済み普通株式の15%以上を手に入れたときに発動するもので、発動要因となった法人・個人・組織を除く株主が普通株式を追加購入可能になる権利が付与されるというもの。



なお、取締役会がTwitterと株主にとって最善の利益になると判断した場合、当事者と関わりを持ったり、買収提案を受け入れたりすることを妨げるものではないとのことです。