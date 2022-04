2022年04月18日 14時00分 ソフトウェア

Operaの暗号ブラウザ「Opera Crypto Browser」のiOS版が正式リリース



ウェブブラウザのOperaを開発するOpera Softwareが、Web3に焦点を当てたウェブブラウザ「Opera Crypto Browser」のiOS版を公開しました。



Get your new Opera Crypto Browser for iOS - Blog | Opera Mobile

https://blogs.opera.com/mobile/2022/04/crypto-browser-ios/



Opera Crypto Browserは、非管理暗号ウォレットが組み込まれた暗号の専門家と初心者のために構築されたWeb3ブラウザです。拡張機能をインストールせずにブラウザから直接仮想通貨にアクセスしたり、仮想通貨ウォレットにサインインしたりすることができるほか、Metamaskなどのサードパーティー仮想通貨ウォレットを利用することも可能です。このような外部のサービスを安全に利用できるように、Opera Crypto Browserはクリップボードの中身を外部サービスが傍受しないよう設計されているとのこと。



すでにWindows、Mac、Android用のOpera Crypto Browserが利用可能で、iOS版は2022年1月からベータテストを行っていた状態でしたが、今回正式にリリースされたかたちです。



Opera Crypto Browserは日本からも利用可能。App Storeからダウンロードできます。



Opera Crypto BrowserのiOS版はこんな感じ。ホーム画面下部に各種暗号通貨のレートがデフォルトで表示されています。





設定には広告ブロックのほか、ユーザーのCPUを勝手に利用して暗号通貨をマイニングする攻撃から保護する「Cryptocurrency Mining Protection」、Cookieの許可を求める通知をデフォルトでブロックする「Block Cookie Dialogs」などが備わっています。



Opera Crypto Browserは、ブロックチェーン技術を活用してユーザーデータを保護するDApps(分散型アプリケーション)やゲーム、メタバースプラットフォームを利用するベテランユーザーのニーズを満たすだけでなく、Web3を初めて使用するユーザーにも最適なものになっているとのこと。



Opera Crypto Browserのリリースにあたり、Opera Softwareは「Webブラウザの構築に25年以上の経験を持つOperaは、世界でトップのプライバシーおよびセキュリティブラウザの1つと見なされています。Crypto Browserは、ネイティブ広告およびトラッカーブロッカー、ポップアップブロッカー、直感的なCookie Dialogue Blockerなどの機能を使用して、Web3のセキュリティをさらに向上させることに専念しています。現在、iOSとの統合により、Operaは世界中の何億人ものiOSユーザーの限界をさらに押し広げています」と述べました。