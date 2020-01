2020年01月24日 10時38分 ネットサービス

人気ポルノサイトPornhubが匿名かつ安全にポルノ動画を閲覧可能な「Torミラーサイト」を開設

世界最大のアダルトサイトであるPornhubが、Torでのみアクセス可能なミラーサイトを開設したことを2020年1月22日に発表しました。Torミラーサイトの登場により、ユーザーは完全に安全な匿名ブラウジングを楽しむことができるとPornhubは述べています。



2007年に開設されたPornhubは、YouTubeに次ぐ世界第2位の動画共有サイトで、世界最大のアダルトサイトです。Pornhubはアダルト動画を公開するだけではなく、ユーザーの匿名性を重視した技術的取り組みも行っており、2018年には 汎用 ( はんよう ) 的な無料VPNサービス「VPNhub」を発表しています。



そんなPornhubが、Torミラーサイト「http://pornhubthbh7ap3u.onion/」を公開しました。



Torは、クライアントからウェブサイトまでの通信を、多数のコンピューターで構築されたTorネットワークのリレーで行うというもの。複数のコンピューターを中継して暗号化通信を行うことで発信源が不明になり、匿名性が保たれるという仕組みです。





PornhubのTorミラーサイトは、Tor通信に対応したウェブブラウザのみからアクセス可能。これによってユーザーのプライバシーが強化され、同性愛など特定の国では法的に規制されているような性的 嗜好 ( しこう ) のムービーを気兼ねなくブラウジングできるとPornhubは述べています。ただし、Torミラーサイトを利用する場合は、ムービーのアップロード機能は使えなくなってしまうとのこと。



Pornhubのヴァイス・プレジデントを務めるコリー・プライス氏は「ここ数年、Facebookやニューヨーク・タイムズ、BBCなどの企業がTorでアクセス可能なミラーサイトを公開し、インターネット上の接続を暗号化して追跡不能にしています。私たちは彼らの例にならって、Pornhubユーザー向けのTorミラーサイトを導入したいと思いました。これによってユーザーは匿名で安全にPornhubを閲覧できます」と、Torミラーサイトを開設するに至った理由を語っています。



また、プライス氏は「Pornhubはプライバシーを意識し、ユーザーの機密性を確保することに専念しています。悪意のある攻撃者や危険な監視行為が懸念されるようになっているため、ユーザーのオンライン活動や通信を匿名化し、個人情報やデジタル記録をのぞき見されないようにする対策を講じることが重要です」と語りました。