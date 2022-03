核兵器の最高機密情報にアクセスできる権限「Qクリアランス」の実態、この世で何人が所有しているのか？

アメリカ・エネルギー省の機密情報にアクセスできるセキュリティクリアランスにはさまざまなランクが存在しています。その中でも核兵器の設計情報を含む最高機密情報へのアクセスが認められるセキュリティ権限が「 Qクリアランス 」です。このQクリアランスを所持する人間がこの世にどれだけいるのかについて、スティーブンス工科大学で核兵器に関する歴史を研究するアレックス・ウェラーシュタイン教授が解説しています。 How many people have Q Clearance? | Restricted Data http://blog.nuclearsecrecy.com/2021/11/12/how-many-people-have-q-clearance/ エネルギー省のセキュリティクリアランスは、1954年に制定された 原子力法 によって定義されました。各セキュリティクリアランスでアクセスできる情報は 制限データ(RD) と呼ばれ、内容によって最高機密制限データ(TSRD)、機密制限データ(SRD)、旧制限データ(FRD)、国家安全保障情報(NSI)に分類されます。Qクリアランスはすべての制限データにアクセスできるランクで、核兵器の設計情報といった情報にもアクセスできます。 以下がセキュリティランクとアクセスできる制限データを示した表。セキュリティクリアランスにはQ、Top Secret、L、Secret、Confidentialの5つがあり、その中でQクリアランスはTSRDやSRDを含むすべての情報にアクセスすることができます。

・関連記事

原子爆弾開発に関する「情報制限」は後世にどのような影響を与えたのか? - GIGAZINE



「もしも核戦争が起きたら」を地図上でシミュレーションする「Nuclear War Map」、たった3分で投下された26発の核弾頭が約100万人を死に追いやる戦慄の結果に - GIGAZINE



無料で核戦争で生き残るためのスキルや道具の作り方が学べる書籍「Nuclear War Survival Skills」 - GIGAZINE



核戦争用に作られた「ドゥームズデイ・プレーン」がロシアの核兵器使用に備えて訓練を開始 - GIGAZINE



月に核兵器を撃ち込むとどうなるのか? - GIGAZINE

2022年03月21日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.