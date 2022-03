CDの売り上げが2004年以来となる前年比増を記録

CD sales grow for first time since 2004 https://www.axios.com/cd-sales-grow-for-first-time-since-2004-0745a5ce-a2f3-4ed3-8b1e-14b20f0b218e.html 音楽のフォーマット別の収益額グラフによると、音楽産業はレコード、カセットテープ、CDとメディアを変えつつ1999年まで成長を続けてきましたが、2000年からは収益が下がりはじめ、2016年からはサブスクリプションの伸びによって再び勢いづいています。

・関連記事

ついに全世界でのデジタル配信楽曲の売上がCDの売上を上回る - GIGAZINE



レコードとカセットテープの販売数が前年比で2ケタ成長、CDは売上ダウン - GIGAZINE



カセットテープが将来的に大容量ストレージの主流に返り咲く可能性 - GIGAZINE



全米最後の「カセットテープ複製工場」で続けられる音楽カセットの製造風景 - GIGAZINE



2022年03月12日 23時25分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.