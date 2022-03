「もしも核戦争が起きたら」を地図上でシミュレーションする「Nuclear War Map」、たった3分で投下された26発の核弾頭が約100万人を死に追いやる戦慄の結果に

2022年2月24日にロシアがウクライナへの侵攻を始めてから、各国政府はロシアに対して経済制裁を実施し、ロシアをサービス対象から除外するなどの措置を取る企業も出ています。ますます孤立を深めるロシアは、 第三次世界大戦も辞さない覚悟 で欧米諸国に対し 核兵器の存在をほのめかし ていると報じられており、アメリカも核戦争に備えて ドゥームズデイ・プレーンの訓練を開始した と報じられています。もしもこれらの報道通りにロシアが核兵器を使った戦争を起こした場合、世界は一体どうなってしまうのかという疑問に答えてくれるサービスが「 Nuclear War Map 」です。 Nuclear War Map: what would happen in a nuclear war? https://www.nuclearwarmap.com/ 「Nuclear War Map」は、核兵器に関する非機密の文章データと現代兵器に関する物理学および放射性降下物のパターンに関するオープンデータをベースに、「もしも核弾頭がアメリカに降り注いだら」をシミュレーションするツール。「Nuclear War Map」の作者であるコンピューターサイエンティストの クリストファー・ミンソン 氏は、「 ハードサイエンス と既知のターゲティング戦略に基づく現実的なシミュレーションです」と記しています。 「Nuclear War Map」には2つのシミュレーションがあり、ひとつは約1100発の核弾頭(全世界に存在する約7%)がアメリカ全土に降り注いだ場合をシミュレーションする「Large-Scale Attack Simulator(USA)」です。 Nuclear War Mapにアクセス して、「Large-Scale Attack Simulator(USA)」という表記の下部にある「Run Simulation」をクリックすることでシミュレーションを開始できます。

2022年03月04日 19時00分00秒

