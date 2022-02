2022年02月24日 15時00分 ソフトウェア

Metaがすべての言語をリアルタイムで翻訳するAI「バベルフィッシュ」を開発中



メタバース事業に注力するMetaが、あらゆる言語を瞬時に翻訳する独自AI「Babelfish(バベルフィッシュ)」を開発中であると発表しました。



Meta announces plans to build an AI-powered ‘universal speech translator’ - The Verge

https://www.theverge.com/2022/2/23/22947368/meta-facebook-ai-universal-speech-translation-project



Meta AI: company builds translation engine for the metaverse - Protocol

https://www.protocol.com/bulletins/meta-ai-translation-metaverse-babelfish



2022年2月23日、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOがAIに関するイベントにおいて、ユニバーサル翻訳プロジェクトとしてバベルフィッシュを開発中であると発表しました。





Metaによると、英語や中国語、スペイン語などの言語は既存の翻訳ツールに対応しているものの、世界人口の約20%はこれらのシステムでカバーしきれていないとのこと。多くの場合、これらの言語にはAIのトレーニングに必要な情報量がないことが指摘されています。



そこで、Metaは新しい機械学習技術を導入し、これらの課題を克服すると発表。最初のステップとして、より少ない学習量で言語を翻訳するAIモデル「No Language Left Behind」の構築に着手。次のステップとして、既存のシステムとは異なりテキストコンポーネントを必要としないリアルタイム音声翻訳システム「Universal Speech Translator」を構築することを発表しました。



具体的な予定等は発表されませんでしたが、ザッカーバーグ氏はこのAIを「世界を網羅するメタバースに向けた重要なステップである」と発表し、「あらゆる言語で誰とでもコミュニケーションできる能力、それは人々が常に夢見てきた力であり、AIは私たちが生きているうちにそれを実現するでしょう」と述べました。



by Alessio Jacona



ザッカーバーグ氏は「理想的なVR空間を提供することはソーシャルネットワークの究極の表現である」と述べ、10年以上の準備期間を見据えてメタバース構築に注力しています。2022年1月20日には言語・画像・音声など複数分野に適応できる自己学習型AI「data2vec」を開発したこと、1月24日には1万6000個のGPUを搭載した世界最速のAIスーパーコンピューターを構築中であることを発表するなど、着々と準備が進められています。今回のイベントでも、AIの力を借りて人々が仮想世界を簡単に作成できるアルゴリズムなど、新しい技術が発表されました。



1万6000個のGPUを搭載した世界最速のAIスーパーコンピューターをMetaが構築中 - GIGAZINE





海外メディアのThe Vergeは「このようなシステムでは、自動翻訳特有のエラーを考慮することが重要です。例えばFacebookの機械翻訳ソフトウェアは『おはよう』というアラビア語の投稿を『攻撃しろ』と誤訳したことがあります。ユニバーサル翻訳プロジェクトは信じられないほどの強力なプロジェクトですが、Metaはその技術が適正に使われることを証明する必要があります」と述べました。