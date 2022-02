メールをまとめてシンプルに見やすくできるGmail連携型の無料メーラー「Shortwave」レビュー

再び「Sign in with Google」をクリック。

リマインダーやバンドル機能など、かつてGoogleが提供していたアプリ「 Inbox 」に存在した機能を引っ提げ、シンプルなメールアプリとして登場したのが「Shortwave」です。受信トレイのスッキリ化も簡単に行えるこのアプリがどのようなものなのか、実際に使ってみました。 Shortwave https://www.shortwave.com/ まずは Shortwaveのページ にアクセス。ウェブアプリ版とダウンロード版が使用できますが、今回はウェブアプリ版を使用するので「Sign in with Google」をクリック。

2022年02月20日 21時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1p_kr

