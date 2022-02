猫の気持ちを読み取るのに役立つ4つのアドバイス

猫を飼ったことがある人の中には、ごろごろと喉を鳴らしていた次の瞬間に怒り出したり、エサを欲しがっていたのにあげると見向きもしなかったりと、猫の気まぐれに振り回された経験がある人も多いはず。猫が幸福を感じている時や、「もうなでるのをやめて欲しい」と思っている時を知るヒントとなる猫のしぐさについて、海外メディアのInverseが4人の専門家に取材した結果をまとめています。 What are cats thinking? Experts explain 4 communication signals https://www.inverse.com/science/how-do-you-know-what-your-cat-is-thinking オレゴン州立大学の獣医師であるケリー・ヒックス氏によると、猫は主に「視覚」「聴覚」「嗅覚」「触覚」の4つをコミュニケーションに使っているとのこと。その中で、人間が最も猫とのコミュニケーションに使いやすいのが視覚です。Inverseの取材を受けたアメリカ動物行動学者協会の認定獣医師のキャサリン・パンクラッツ氏は、「視覚信号や姿勢、つまりボディランゲージは猫との距離が近くても遠くても使えるコミュニケーション信号です」と話しています。

2022年02月20日 20時00分00秒 in 生き物, Posted by log1l_ks

