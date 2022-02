2022年02月18日 15時00分 ネットサービス

「悪名高い市場リスト」に商標偽造と知的財産権侵害でAliExpressとWeChatが追加される



アメリカの通商代表部(USTR)は、「知的財産権を脅かす最悪の市場リスト」に、中国のメッセージングプラットフォームである「WeChat」と、通販サイトの「AliExpress」を追加したことを発表しました。



USTRは、2011年から「知的財産権を脅かす最悪の市場リスト」を年に一度発表しています。2021年のリストでは商標の偽造や著作権侵害を行っている、あるいは助長していると報告される42種類のオンライン市場と35種類のオフライン市場を特定しています。





2021年の市場リストの中で、USTRはAliExpressとWeChatが「中国を拠点とする2つの重要なオンライン市場であり、商標の偽造を実質的に助長していると報告されている」と評価しています。



USTRは、アリババが電子商取引業界で最も優れた偽造防止プロセスとシステムを持っていることを認めていますが、AliExpressで取り扱われている偽造品は大幅に増加していると指摘。こうした偽造品は本物であると偽って宣伝されているものもあれば、あからさまに偽造品であることをアピールされているものもあるそうです。



またUSTRは、WeChatとその中国向け決済サービスであるWeixinについて、2021年時点でアクティブユーザーが全世界に12億人以上いるとみており、中国で偽造品を取り扱っているプラットフォームでも最大のものとなっていると述べています。特に、WeChat内で機能する電子商取引システムが懸念の対象となっており、WeChatの販売者審査の甘さが重大な問題となっていると指摘しています。



リストには他にも、中国最大級のオンライン通販プラットフォームである「Pinduoduo(拼多多)」や、AliExpressと同じアリババ運営の「Taobao」、Baiduのクラウドストレージサービスである「Baidu Wangpan」や通販サービスプロバイダーのDHGateなども掲載されています。



AliExpressをリストアップされたアリババは、「私たちは知的財産権保護が課題になっていることを理解しており、この分野でリーダーシップを発揮し業界を牽引することにコミットしています」という声明を発表し、USTRの評価を甘んじて受け入れる姿勢を見せています。一方で、WeChatを運営するテンセントは、USTRの決定に強く同意できないと述べながらも、「私たちは偽造や知的財産権侵害に対抗するために多くのリソースを投入しており、問題解決のためにUSTRと協力していきます」と述べました。