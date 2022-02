2022年02月16日 12時10分 ソフトウェア

MicrosoftがAmazon Appstore Preview経由でWindows 11向けに1000以上のAndroidアプリを提供開始



Microsoftが予告していた「Windows 11でAndroidアプリが実行可能になる機能の公開プレビュー版」がリリースされました。Amazon Appstore Previewを利用して、1000以上のアプリやゲームがWindows 11で使えるようになっています。



Bringing you closer to what you love with new experiences in Windows 11 | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2022/02/15/bringing-you-closer-to-what-you-love-with-new-experiences-in-windows-11/





A first look at Microsoft’s new Windows 11 Android apps support - The Verge

https://www.theverge.com/22737102/microsoft-windows-11-android-apps-support-feature-hands-on



Windows 11 | Amazon Appstore Preview in The Microsoft Store - YouTube





Amazon Appstoreのおすすめアプリが表示されているMicrosoft Store。





たとえば、その中の1つでiOS・Android向けの人気ゲーム「Subway Surfers」の個別ページはこんな感じ。





「Get from Amazon Appstore」というボタンがあり……





クリックすると「Amazon Appstore」が開くので、さらに「Install」をクリックすると、Windows 11にAndroidアプリがインストールされます。





これで、AndroidアプリやゲームがWindows PCで動かせるようになった、というわけです。





なお、本機能はベータチャンネルでのテストを含めて「PCの地域設定が『米国』になっていること」「米国設定のAmazonアカウントを所有していること」などの条件を満たしたアカウントを対象に提供されており、日本の一般的な環境では機能を利用することはまだできません。