Windows 11の大規模アップデート「Windows 11 2022 Update」配信開始、スタートメニューのフォルダ分類機能と通知抑制機能が追加&2万本以上のAndroidアプリとゲームをサポート



Microsoftが、Windows 11のメジャーアップデート「Windows 11 2022 Update」を2022年9月20日に公開しました。「スタートメニューのカスタマイズ」「ライブキャプション」「フォーカス」など数多くの新機能が追加された他、待望の「エクスプローラーのタブ機能」が2022年10月のマイナーアップデートで追加されることも発表されています。



◆スタートメニューのカスタマイズ

スタートメニューの設定にレイアウトの設定項目が追加され、ピン留めしたアプリや「おすすめ」の表示数がカスタマイズ可能となりました。また、スタートメニュー内にフォルダを作成してアプリを整理する機能も追加されています。





◆スナップレイアウトの改善

Windows 11には、マウスポインタを最大化ボタン上に数秒間維持することでウィンドウサイズを一発で変更して好みの場所に配置できる「スナップレイアウト」と呼ばれる機能が搭載されています。「Windows 11 2022 Update」ではスナップレイアウト機能の使用方法が追加され、ウィンドウを画面上部にドラッグするだけでスナップレイアウト機能を呼び出せるようになりました。





◆カメラ映像の背景ボカシや音声フォーカスが可能な「Windows Studio Effects」

Windowsに新たに搭載される「Windows Studio Effects」では、ビデオ会議に用いるカメラ映像の背景を自動的にぼかしたり、マイクに入力した音の「声」だけを強調したりといった機能を利用できます。ただし、Windows Studio Effectsは搭載ハードウェアによっては利用できない場合があります。





◆ゲームをスムーズにプレイできる「コントローラーバー」

PCにXboxのコントローラーを接続して「Xboxボタン」を押すと、画面上に「コントローラーバー」が表示されます。コントローラーバーには最近プレイしたゲームなどが表示されており、スムーズにゲームを再開できます。





◆通知表示を抑制可能な「フォーカス」

「フォーカス」は、ワンクリックで通知を抑制できる機能です。また、フォーカス機能は時計と連動させることも可能で、休憩時間を適切に管理できるとのこと。





ライブキャプション機能の搭載&ナレーター機能の強化

「Windows 11 2022 Update」では、PCから出力される音声を画面上に字幕として可視化するライブキャプション機能が追加されます。また、ナレーター機能がアップデートされ、従来のナレーターよりも自然な音声が出力されるようになります。





◆Amazon アプリストアのプレビュー版の提供範囲拡大

Windows 11は、2021年6月の発表時からAmazon アプリストアを介してAndroid向けアプリやゲームが動作可能であることがアピールされていました。2022年8月にはAmazon アプリストアのプレビュー版が日本でも公開されていたのですが、新たに合計31カ国を対象にAmazon アプリストアのプレビュー版を配布することが発表されました。MicrosoftはAmazon アプリストアを利用可能な国では2万件種以上のAndroid向けアプリやゲームを楽しめるとアピールしています。





◆2022年10月にはエクスプローラーにタブ機能が追加される

Microsoftは、2022年10月のマイナーアップデートでエクスプローラーにタブ機能を追加する予定であることを明かしました。これにより、複数のフォルダを同時操作する際にウィンドウを複数開く必要がなくなります。





なお、「Windows 11 2022 Update」は2022年9月20日から配布されており、日本でもアップデート可能です。