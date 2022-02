2022年02月08日 23時00分 ハードウェア

「Lenovo Smart Display」でウェブサイトが開けなくなったという報告



Google アシスタントを搭載したスマートディスプレイ「Lenovo Smart Display」で、ウェブサイトの表示機能が利用できなくなっていると報告されています。



Can no longer view websites on smart display - Google Assistant Community

https://support.google.com/assistant/thread/146642658/can-no-longer-view-websites-on-smart-display?hl=en





2022年1月20日、「Lenovo Smart Displayでウェブサイトにアクセスできなくなった」という問題が、Googleのコミュニティで報告されました。同端末は機能としてGoogle検索をサポートしており、報告したユーザーも、これまで2年以上にわたり問題なくウェブサイトにアクセスできていたのですが、記事作成時点では以下のように「このデバイスではウェブサイトを表示できません」と表示されるとのこと。また、このユーザーは過去の経験を踏まえてDigital Wellbeingの設定画面からウェブサイトへのアクセスを有効にしようとしたところ、その設定項目が消失していると報告しています。





この報告に対し、Lenovo Smart Displayのユーザーから同様の意見が多数報告されています。別のユーザーは「Lenovoから『Googleのアップデートによるものである可能性がある』と言われた」と報告し、また別のユーザーは「Googleのサポートページに『Important: Access to the web isn’t supported on Smart Displays made by manufacturers other than Google.(重要:ウェブサイトへのアクセスは、Google以外のメーカーが製造したスマートディスプレイではサポートされていません。)』という文言が追加されている」と報告しています。





また別のユーザーは、Googleがスマートスピーカー開発企業・Sonosの特許を侵害していると認定され、Google製スマートスピーカーの音量調節機能が制限された事例を引用し、「訴訟によるもう1つの影響でしょうか」と意見を述べています。