トンガの火山噴火はどれだけ大きかったのか？爆発の規模を世界各国に重ねるとこんな感じ

2022年1月15日にトンガで発生した 火山噴火 の威力は広島型原爆の500倍以上もあり、その影響は 島をほぼ完全に吹き飛ばしてしまうほど だったことが分かっています。そんな大噴火により巻き起こった噴煙を世界各国に重ねて、爆発の大きさを一発で理解できるようにした地図が公開されました。 How big was the Tonga eruption? https://graphics.reuters.com/TONGA-VOLCANO/lgpdwjyqbvo/ NASAなどの調査によると、今回のフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の噴火は直径約650kmもの大きさの噴煙を発生させ、その規模は20世紀最大級の噴火とも言われる1991年のフィリピン・ ピナトゥボ山 の噴火に匹敵するものだったとのこと。

2022年01月25日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

