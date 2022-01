「無料」のはずだったFacebookの発展途上国向けデータサービスがユーザーに予想外の料金を請求していると判明

Metaは新規ユーザーを獲得するため、パキスタン・インドネシア・フィリピンなどの発展途上国で、「データ料金不要でFacebookの限定版を含むいくつかのウェブサイトを閲覧できるプラン」を通信事業者と提携した上で提供しています。しかし、このプランには大きな穴があり、ユーザーが予期せぬ料金請求を受けているとウォールストリートジャーナルが報じています。 Facebook Promised Poor Countries Free Internet. People Got Charged Anyway. - WSJ https://www.wsj.com/articles/facebook-free-india-data-charges-11643035284 先進国におけるFacebookの成長はすでに見込めない状態であるため、Metaは発展途上国を中心に新規ユーザー獲得を目指しており、新しいWi-Fiサービスを構築したり、 光ファイバーを敷設するためのロボット を開発したり、 海底ケーブル を敷設したりしています。その一環として、Metaは通信容量が限られていても利用できる低帯域幅バージョンのFacebookやウェブサイトを利用可能にし、Wi-Fi対応で電話代のかからない安価なスマートフォンを提供するサービスにも力を入れています。Metaが発展途上国向けに提供しているデータ料金の無料プランは、電話代を含めても毎月数百円程度しかかからないので、プリペイド式のスマートフォンでも利用可能だとのこと。 しかしウォール・ストリート・ジャーナルは、2021年10月に書かれたという内部文書をもとに、この無料プランの契約者が地元の通信事業者から高額の料金を請求されていることを報じています。内部文書によれば、2021年7月に通信事業者が無料プランのユーザーに請求した料金の合計額が、前年度同月は130万ドル(約1億5000万円)だったのに対して、780万ドル(約9億円)に増加したとのこと。

2022年01月25日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

