オーストラリア首相のSNSアカウントがいつの間にか中国企業に買われてしまう

2022年1月24日、オーストラリアの スコット・モリソン 首相が国内在住の中国人への情報発信を目的として開設した WeChat のアカウントが、中国企業に乗っ取られていたことが明らかになりました。 Australia PM Morrison loses control of WeChat Chinese account as election looms | Reuters https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-pm-morrison-loses-control-wechat-chinese-account-election-looms-2022-01-24/ The WeChat blog named Scott Morrison - Pekingnology https://pekingnology.substack.com/p/the-wechat-blog-named-scott-morrison 発覚からさかのぼること数カ月前、モリソン首相が約7万6000人のフォロワーを抱える自身のWeChatアカウントにアクセスできなくなっていることが報告されていました。オーストラリアは来る2022年5月に連邦議会議員の総選挙を控えていることから、有権者への情報発信の場が断たれたことは中国による検閲の結果である可能性があり、外交上の問題であると議員から批判されていました。

2022年01月25日 13時00分00秒

