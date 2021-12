鉄道の硬券と同じ素材・製法で作られた切符サイズのカレンダー「きっぷカレンダー」レビュー

・関連記事

大晦日までに17万円以上貯金できる「富士山カレンダー」を使ってみた - GIGAZINE



シンプルで見やすく卓上でも壁掛けでも使える日めくりカレンダー「シンプルな日めくり」レビュー - GIGAZINE



ドアノブサイン型でどこにでもひっかけて使えるカレンダー「ミニフックカレンダー」レビュー - GIGAZINE



コピペできるテキスト用カレンダーを一瞬で作成可能な「Unicode Calendar Generator」レビュー - GIGAZINE

2021年12月30日 17時00分00秒 in レビュー, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.