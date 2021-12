Amazonが習近平国家主席の著書に集まるレビューを全て削除していたという報道

・関連記事

Amazonが偽レビューまみれの中国ブランド600超を追放したと発表 - GIGAZINE



偽レビューが原因でAmazonから追放された中国企業が逆にAmazonを訴える - GIGAZINE



Amazonで200件近くの好評価を謎の中国業者に乗っ取られた一部始終とは? - GIGAZINE



Amazonはなぜ中国市場から撤退することになったのか? - GIGAZINE

2021年12月21日 12時15分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.