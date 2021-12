Kickstarterが新たな分散型プロトコルの開発＆サービスの移行を計画中

Let’s Build What’s Next for Crowdfunding Creative Projects — Kickstarter https://www.kickstarter.com/articles/lets-build-whats-next-for-crowdfunding-creative-projects Kickstarterは2009年に設立された老舗クラウドファンディングプラットフォームで、これまでにVRゴーグル「 Oculus Rift 」やアクションゲーム「 シェンムーIII 」などの著名プロダクトがKickstarterで資金調達を行ってきました。 そんなKickstarterが、「ブロックチェーン上でサービスを動作させる分散型プロトコルを開発し、Kickstarterのコア機能をそのプロトコルに移行させる計画」を2021年12月9日に発表しました。Kickstarterによると、開発予定の分散型プロトコルはオープンソースで開発され、世界中の協力者や競合他社による利用も可能とのこと。また、プロトコルの開発は新たに設立される独立した組織によって主導されます。Kickstarterは「ウェブサイトの閲覧に使われる HTTP やメールの送受信に使われる SMTP といったプロトコルについて耳にしたことがあるでしょう。これらのプロトコルは、インターネットの見えないインフラストラクチャを構成しています。それを想像してみてください」と語り、開発予定の分散型プロトコルがHTTPやSMTPのような基礎的なプロトコルになることをアピールしています。

クラウドファンディングプラットフォームのKickstarterが、オープンソースの分散型プロトコルを開発し、開発したプロトコル上にサービスを移行する計画を発表しました。 The Future of Crowdfunding Creative Projects — Kickstarter https://www.kickstarter.com/articles/the-future-of-crowdfunding-creative-projects?ref=section-articles-lets-build-whats-next-for-crowdfunding-creative-projects-article-body

2021年12月09日 13時01分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

