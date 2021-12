Cloudflareの「Fastlyより3倍高速」のウソを暴く検証結果をFastlyが公開

・関連記事

他社のクラウドサービスからシェアを奪うためのCloudflareの戦略は囲碁に似ているという分析 - GIGAZINE



AWSの転送料金は法外なほどに高額だとCloudflareが批判 - GIGAZINE



Cloudflareが「未来のネットワーク」を実現するNaaS「Cloudflare One」を発表 - GIGAZINE



「Cloudflareは著作権侵害サイトに貢献していない」という判決が下る - GIGAZINE



Cloudflare社内の全監視カメラがハッキングされた事件についてCloudflare自身が解説 - GIGAZINE

2021年12月07日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.