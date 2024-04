Cloudflareがデータセンターで大規模な停電が発生したことを報告、フェイルオーバーが機能してサービスへの影響はほぼ無し

今回の停電事件の約5カ月前である2023年11月2日に、Cloudflareのオレゴン州ポートランド地域にあるデータセンターで 停電が発生 しました。この11月の停電では下記の14サービスにおいて、データの伝送経路を制御する コントロールプレーン が少なくとも6時間ダウンするという障害につながってしまいました。 ・API and Dashboard ・Zero Trust ・Magic Transit ・SSL ・SSL for SaaS ・Workers ・KV ・Waiting Room ・Load Balancing ・Zero Trust Gateway ・Access ・Pages ・Stream ・Images 大規模な障害発生を重く見たCloudflareは、「コードオレンジ」を宣言しました。

2024年04月09日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1d_ts

