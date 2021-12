安楽死支援マシン「Sarco」がスイスで合法に

スイスにはExit Internationalと同名の「Exit」や「Dignitas」といった安楽死を助ける団体が存在しており、2020年に約1300名が亡くなっています。 Exit Internationalとニチケ氏によれば、Sarcoはスイスで法的な審査に合格し、問題なく合法的に運用できるようになったとのこと。スイスでは2006年、連邦最高裁判所により、どんな人も「死ぬ権利」を有するという決定がなされています。 なお、Sarcoはこれまでに2台の試作機が制作されていて、1台目は2021年9月から2022年月までドイツ・カッセルの埋葬文化博物館に展示中です。 Exit International | Sarco @ Suizid Let's Talk about it Exhibition https://www.exitinternational.net/sarco-suizid-lets-talk-about-it-exhibition/

2021年12月06日 13時15分00秒

