レゴをCTスキャンで透視、中は一体どうなっているのか？

プラスチック製の組み立てブロック「 レゴ 」は80年以上の歴史を有する世界中で広く愛される玩具です。そんなレゴをコンピュータ断層撮影(CTスキャン)で見ると、形状や材料に細緻な工夫がさまざま凝らされていることがわかります。 Scan of the Month https://www.scanofthemonth.com/ 今回CTスキャンされたのは、レゴシティシリーズ「 消防危険物取扱車 」に含まれる男性消防士と、エイリアン・コンクエストシリーズの「 地球防衛本部 」に含まれるエイリアンの2種。消防士が以下。

・関連記事

レゴブロックがほぼ絶対零度の環境で優れた断熱材として機能すると判明、実験装置や量子コンピューターへの応用も - GIGAZINE



レゴブロックの価格が国ごとにどのくらい違うのかが判明、最大価格差は6倍 - GIGAZINE



ロボットアームでボールを延々受け渡しする産業用ロボット感あふれる「レゴの玉運び装置:5つのリング」 - GIGAZINE



2021年11月19日 08時00分00秒 in デザイン, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.