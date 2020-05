高機能マスクに使用されてウイルスを捕まえる不織布のフィルターはどのように作られているのか？

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴い、世界各地でマスクの需要が高まっています。ドイツの トロイスドルフ に本拠を置く Reicofil は、高品質のマスクに欠かせない 不織布 のフィルターを生産する機械を開発・販売するメーカーです。Reicofilの開発する機械がどのようにウイルスを通さない不織布のフィルターを製造するのか、そしてこの不織布のフィルターがどのように微小なウイルスを捕まえるのかを、エンジニアたちが解説しています。 Meltblown procedure: Producing coronavirus mask filter fleece | Science| In-depth reporting on science and technology | DW | 18.05.2020 https://www.dw.com/en/meltblown-procedure-producing-coronavirus-mask-filter-fleece/a-53480709 医療従事者などが使用する高機能マスクは研磨材やほこり、エアロゾルやウイルスといったあらゆる種類の汚染物質を防がなければならず、フィルターとして使用される不織布にも高い性能が要求されます。こうした高機能マスクに使われるフィルターは、「 メルトブローン製法 」という特殊な製法で作られているそうで、Reicofilが開発する機械はメルトブローン製法を使って高性能なマスク用のフィルターを生産可能だとのこと。 Reicofilの研究施設には、不織布を製造する企業の製品開発を手助けするため、製造工程を実際に再現可能な研究設備が整っています。COVID-19のパンデミックが起きて世界的にマスクの需要が高まっている状況を受けて、Reicofilは研究用の設備を使ってマスクに使用するフィルターの製造を始めているそうです。

・関連記事

マスクは新型コロナウイルス感染症の予防に実際どれほど役立つのか? - GIGAZINE



マスクの製造は想像よりも難しい、その理由は? - GIGAZINE



家庭で手に入る材料でN95マスクに匹敵する布マスクを自作する方法とは? - GIGAZINE



布マスクの着用方法とバリエーション豊富な作り方をアメリカ疾病予防管理センターが公開 - GIGAZINE



世界的なマスク不足に対して医療用マスクメーカーが「不眠不休によるマスクの増産」をしない理由とは? - GIGAZINE



ウイルスを除去可能で安価に大量生産できるマスク向けの新素材が開発される - GIGAZINE



Uberが運転手&配達員にマスク着用を義務づけ、利用客にも協力を呼びかけ - GIGAZINE



2020年05月25日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.