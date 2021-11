2021年11月17日 18時11分 ヘッドライン

2021年11月17日のヘッドラインニュース



「SD ガンダムワールド ヒーローズ」の外伝プロジェクト、「SD ガンダムワールド ヒーローズ THE LEGEND OF DRAGON KNIGHT」のキービジュアルが公開され、特設ページがオープンしました。



SDガンダムワールド ヒーローズ THE LEGEND OF DRAGON KNIGHT 公式サイト

https://sd-gundam-world.net/heroes/dragonknight/



「THE LEGEND OF DRAGON KNIGHT」はナイトワールドを舞台に、王政転覆を狙う謎の一団・Z族を調べるために王の甥・ナイトストライクガンダムが旅立つというストーリーが紡がれます。





アーサーガンダムMk-Ⅲの甥で、次代の王候補・ナイトストライクガンダム。





平和が訪れたナイトワールドで、アーサー王政権の転覆を狙う先導者ウォーロックイージスガンダム。





2021年12月からさまざまなクリエイターによるストーリーボードが順次公開されていく予定となっているほか、さらなる展開も企画中だとのことです。



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





































































◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)









◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

水産流通の闇:漁協職員のカツオ横流しは、なぜ起きたのか(勝川俊雄) - 個人 - Yahoo!ニュース



ガソリン高騰時には元売りに補助金 小売価格上昇に歯止めを | 原油価格 | NHKニュース



半世紀以上負けなしの「小沢王国」陥落 支え続けた素人集団 | 毎日新聞



保健室の先生がソープランドで働いていたワケ 売春教師 都庁内“性行為”に続き 東京都懲戒処分がスゴい



首相の街頭演説、参加の会員に日当5千円 茨城の運送業界団体 [2021衆院選]:朝日新聞デジタル



「ごっつぁん体質」の田中理事長 背任の共謀認定難しく 日大事件:朝日新聞デジタル



ポーランド、移民に催涙ガスや放水 ベラルーシ国境 写真11枚 国際ニュース:AFPBB News



あおり運転「同乗者」とデマ動画 投稿者に賠償命令 - 産経ニュース



米、エチオピアの自国民に再び出国勧告 アフガンのような退避作戦行わず 写真3枚 国際ニュース:AFPBB News







琵琶湖の水位低下「マイナス63センチ」 14年ぶり対策会議設置へ:朝日新聞デジタル



無料配布に大学生1000人の行列、10万円給付の線引きは|TBS NEWS







仏国旗の青、ブライトブルーからネービーブルーに 3年間気付かれず 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News



野党共闘は失敗か?|三春充希(はる) ⭐みらい選挙プロジェクト|note



クラスター続発の旭川「危機的状況」 北海道全域にコロナ拡大の恐れ | 毎日新聞



ガソリン価格 補助金で上昇を抑制する対策 灯油 軽油も検討へ | 原油価格 | NHKニュース



原油高受けた「トリガー条項」解除に否定的 松野官房長官 - 産経ニュース



新型コロナ 道内35人感染 札幌の医療機関でクラスター発生|NHK 北海道のニュース







◆ライフスタイル(人生・生活・健康)





「最近は女性より生きづらい」と5割が回答 電通総研の男性意識調査:朝日新聞デジタル



























































◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

『ファスト映画』を投稿サイトに公開 3人に有罪判決 仙台地裁 | 事件 | NHKニュース



大学の研究室におけるDiscord導入の一例







マジックリンク認証の落とし穴



Google Developers Japan: Google は皆さんが使わなくなったアカウントも保護しています



「DXはトップダウン必須、無血革命は無理」会社のIT化施策を実行したら既存のバックオフィス従業員が全員退職してしまった話 - Togetter







◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

TVアニメ「パリピ孔明」ティザーPV - YouTube





「ゲッターロボ アーク」名シーン振り返りPV 第4弾[戦友よ] - YouTube





『EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』冒頭映像14分50秒【11月26日(金)全国公開】 - YouTube





TVアニメ「カッコウの許嫁」第3弾PV - YouTube





TVアニメ「月とライカと吸血姫」オープニング ノンクレジット映像(曲:ALI PROJECT「緋ノ月」) - YouTube





『EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』公開記念 「エウレカセブン」シリーズ振り返り特別映像【11月26日(金)全国公開】 - YouTube





TVアニメ『からかい上手の高木さん』おさらいMV「愛唄」 - YouTube





Nintendo Switch『モンスターハンターライズ』ソニック・ザ・ヘッジホッグ コラボ紹介映像 - YouTube





『フォートナイト』ナルトが第七班のメンバーたちと共に島に登場 - YouTube





『マインクラフト ウォルト・ディズニー・ワールド マジックキングダム アドベンチャー』公式トレーラー - YouTube





DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT アコレードトレーラー - YouTube





ファミリートレーナー 第3弾アップデート紹介トレーラー - YouTube





『ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術士~』プロモーションビデオ - YouTube

















『バイオハザード4 VR』で、アシュリーのパンツが見たいんだ!!!! - ニコニコ動画





「Bad Apple !!」を放電で演奏してみた(テスラコイル & レーザー) - ニコニコ動画

















ニコニコ動画プレミアムアワード グッドルーキー賞を受賞する周央サンゴ - ニコニコ動画





剣持に届いた 有能まじめエアプマシュマロ【手描き】 - ニコニコ動画





















































































































































◆スポーツ・芸能・音楽・映画(エンタメ)

ボビー・オロゴン、埼玉県警からの感謝状に驚き「だって去年、逮捕されたところだよ」 - サンスポ







◆新商品(衣・食・住)

(PDFファイル)スーパーカップ大盛り 背徳感MAX ブタキム油そば 2021/12/13 新発売