巨大暗号資産取引所「Binance」の企業価値は30兆円超えだと元幹部が発言

2017年に設立された暗号資産取引所「 Binance 」は4年間で急速な成長を遂げ、世界最大の暗号資産取引所として君臨しています。このBinanceの企業価値は最大3000億ドル(約34兆2000億円)規模だとする元幹部の発言など、Binanceに関するレポートを海外紙のウォール・ストリート・ジャーナルが報告しています。 $76 Billion a Day: How Binance Became the World’s Biggest Crypto Exchange - WSJ https://www.wsj.com/articles/binance-became-the-biggest-cryptocurrency-exchange-without-licenses-or-headquarters-thats-coming-to-an-end-11636640029

2021年11月17日 07時00分00秒 in Posted by log1p_kr

