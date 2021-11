数時間の充電で180km走行可能な電動自転車バッテリーを自作した男性が登場

・関連記事

ロードバイクに「隠しモーター」をこっそり取り付けるとこんな感じ - GIGAZINE



見た目は普通の自転車なのに時速40キロメートルで走行できる電動自転車「Riide」 - GIGAZINE



電動バイクにも電動アシスト自転車にもなるハイブリッドバイク「GFR-02」試乗レビュー - GIGAZINE



自転車に乗る意欲は雨や気温などの気象条件にどれほど左右されるのか? - GIGAZINE



自転車のタイヤは幅が狭くても広くてもスピードは変わらない - GIGAZINE



自転車による最高時速チャレンジで世界最高記録「時速296km」をアメリカ人女性が樹立 - GIGAZINE



2021年11月17日 08時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.