直径480mの大輪の花火が咲いた名古屋市初の二尺玉の打ち上げを見てきました

・関連記事

QUEEN公認、QUEENの楽曲のみで構成された芸術花火シリーズ「QUEEN SUPER FIREWORKS ~夜空のラプソディ~」を見てきました - GIGAZINE



歓声と拍手が湧き上がり美しい芸術花火が堪能できる「京都芸術花火2019」を見てきました - GIGAZINE



競馬場で花火が走る!拍手で始まり拍手で終わる、関西初の芸術花火「京都芸術花火」を見てきました - GIGAZINE



「明るい花火を作る明るい会社」花火の街・大曲にある花火会社「響屋大曲煙火」を訪ねてきました - GIGAZINE



スマイルやドラ猫など会場から拍手や笑い声が聞こえる型物花火、その型物花火作りの名人・今野義和氏に「花火に込められた想い」を聞いてきました - GIGAZINE



「冬の花火会社って何をしているの?」花火の知りたい事が分かる動画を制作している花火師にインタビュー、花火工場も見学してきました - GIGAZINE



「花火って作る会社によって違いがあるの?」花火の秘密や花火大会を見るポイントなどを現役の花火師に聞いてきました - GIGAZINE

2021年11月12日 19時00分00秒 in 取材, Posted by darkhorse_logmk

You can read the machine translated English article here.