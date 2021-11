GalaxyもiPhoneと同じようにブラウザの検索バーを画面下部に移動

2021年9月に配信開始となったiOS 15では、 リリース前のベータ版から明らかになっていたように 、Apple純正のウェブブラウザであるSafariでUIデザインの変更が行われ、検索バーを画面上部から画面下部へ移動させるオプションが追加されました。ブラウザの検索バーを画面下部へ移動するというUIデザインの変更を、iPhoneのライバルであるGalaxyも計画していることが明らかになっています。 Samsung adds option to move its browser address bar to bottom - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/11/02/samsung-follows-apple-and-adds-option-to-move-its-mobile-web-browser-address-bar-to-bottom/ さまざまな新機能が追加されたiOS 15では、Apple純正のウェブブラウザであるSafariが新デザインになっており、検索バーを画面下部へ移動させるオプションが追加されました。検索バーを変更する方法や、使い方については以下の記事をチェックすればわかります。 「iOS 15」の新機能を実際に使ってみたレビュー、各新機能の使い方はこんな感じ - GIGAZINE

2021年11月03日 19時30分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

