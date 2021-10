「100年に1度の経済危機」を生き延びることができるのは誰か？

ピーターセン氏はアメリカ・カリフォルニア州ロング・ビーチの抱えている問題をTwitterの力で解決したとして、大きな注目を集めた人物。ある時、ピーターセン氏がロング・ビーチとロサンゼルスの港の状況を把握すべくボートで見回っていたところ、70もの巨大なコンテナ船が港にいかりを下ろし、何日も荷下ろしを待っている状態であることに気づきました。その後、この理由はドックが混雑しすぎてトラックが空のコンテナを返却できず、運転手が荷物の入ったコンテナを取りにいけないことにあることが判明しました。 The real story behind 'tweetstorm that saves Christmas' - Los Angeles Times https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-10-28/the-real-story-behind-a-tech-founders-tweetstorm-that-saved-christmas

・関連記事

スタバは1700億円近くも客からお金を借りている「金融王者」だという指摘 - GIGAZINE



Amazonはいかにして世界経済に多大な影響を及ぼしているのか? - GIGAZINE



労働者に給与を前払いすると生産性が上がるという研究結果 - GIGAZINE



マネーロンダリングのしやすさなどを国ごとに指標化した金融秘密度指数ランキングが発表 - GIGAZINE



既存の金融システムを塗り替える暗号資産の「分散型金融(DeFi)」のメリットとデメリットとは? - GIGAZINE

2021年11月01日 06時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.