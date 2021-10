ウィーン観光局が「ポルノの直売所」と呼ばれるSNS「OnlyFans」に18禁アカウントを開設

「InstagramやFacebookなどの主要なソーシャルメディアは、ヌードや『スケベな』コンテンツを監視しています」ということで、オーストリア・ウィーンの観光局が、美術館が所有する18禁コンテンツについて配信するアカウントを、 「ポルノの直売所」と呼ばれるSNS・OnlyFans に開設したことを発表しました。この背景には、ヌードを扱った作品が理由でSNSアカウントが繰り返しBANされてしまうという事情があるようです。 Vienna laid bare on OnlyFans - VIENNA – Now. Forever https://www.wien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/of-411216

2021年10月21日

