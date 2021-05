性的なコンテンツが多く投稿されるSNS「OnlyFans」とは？

セックスワーカーたちの相互扶助グループである「Whose Corner Is It Anyway」のケイティ・サイモン氏は「機会均等プラットフォームとして知られているOnlyFansの実体は完全に飽和したものです」と述べ、フルタイムの仕事に相当する金額を稼ぐクリエイターたちはほんのわずかであることを改めて主張しています。トップクリエイターの1人であるキンバリー・ケイン氏は「OnlyFansは永遠ではなく、なくなってしまうのは時間の問題です」と語っています。

・関連記事

アダルト産業に大きな転機、これからアダルト動画はどう変わっていくのか? - GIGAZINE



アダルトサイトに「出演者の同意確認」を義務づける法案が提出される、セックスワーカーに悪影響が及ぶ懸念も - GIGAZINE



人気ポルノサイトが「新型コロナウイルス」による影響を公表、パンデミック後にアクセスが最も増えた国は? - GIGAZINE



Pornhubがユーザーの本人認証を徹底するため「オンライン本人確認システム」を導入 - GIGAZINE

2021年05月24日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.