人口の4分の3がワクチン接種を終えているデンマークはなぜこれほどまでに新型コロナウイルス感染症にうまく対応できたのか？

デンマークは人口の75%、50歳以上に至っては人口の95%がワクチン接種を完了しており、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応に関しては類いまれなる成功をおさめていると言えます。なぜデンマーク政府はこれほどまでに国民の意思をまとめられたのか、デンマーク政府でパンデミック対応の顧問を務める政治学教授のマイケル・バング・ピーターセン氏が解説しています。 COVID lesson: trust the public with hard truths https://www.nature.com/articles/d41586-021-02758-2 パンデミックにおける各国の政府の対応のうち、特に有害だったものは「政府が国民を恐れたこと」であるとピーターセン氏は指摘。例えばアメリカでは、ドナルド・トランプ元大統領がCOVID-19を軽視する発言をしたのは「国民のパニックを抑えるため」であることを認めているほか、イギリスでは政府が国民が急速に疲弊することを恐れて都市封鎖を延長しています。他ならぬデンマークも「国民の不必要な恐怖」を避けるため、2020年初頭、必要以上にパンデミックに世間の注目を集めないよう努めていたとのこと。

2021年10月14日

