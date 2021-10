長く成果を上げ続けるチームや組織の構築に必要なスキルとは？

新たな企業を創設したり、チームを構築したりする際には、それらの組織が長く存続できるように気を配る必要があります。そんな長続きする組織を構築するために必要なスキルについて、ソフトウェア開発会社の経営に携わる セドリック・チン 氏が解説しています。 The Skill of Org Design - Commonplace - The Commoncog Blog https://commoncog.com/blog/org-design-skill/ チン氏は、大学在籍時にプログラマーコミュニティ「 NUS Hackers 」を創設しました。NUS Hackersはチン氏がコミュニティを離れた後も存続し、記事作成時点でも優秀なプログラマーが多数在籍しています。また、チン氏が新人採用プロセスを構築したソフトウェア開発会社では、チン氏が入社に関わった人物の70%が在籍し続け、会社の収益は2倍以上に成長したとのこと。チン氏は自身を「私の組織設計能力は世界クラスではありません。私は自身の能力をB~B+と評価します」と評価しつつ「私は私よりも優れた人物のスキルを認識する方法を知っています。そして私は自分のスキルのどの部分を改善するべきかを知っています」と述べ、組織設計時に着目すべきポイントを解説しています。 最初に、チン氏は組織設計を「組織の形式・システム・プロセス・分化といった『フォーム』を、組織の目的である『コンテキスト』に合わせて変化させること」と定義しています。

2021年10月09日

