写真撮影やイラスト作成時に発生しがちなモアレを効果的に除去する方法とは？

撮影した写真やスキャンした画像、SNSにアップロードしたイラストなどに、本来は存在しないはずの模様「 モアレ 」が発生する現象に遭遇したことがある人も多いはず。このモアレの発生要因や対策方法について、デザイナーやライターとして活動する マーティン・ウィハリー 氏が解説しています。 Moiré no more | Revue https://www.getrevue.co/profile/shift-happens/issues/moire-no-more-688319 モアレとは、フェンスや鉄格子などの規則的な模様をカメラで撮影する際に発生する模様のことです。例えば、以下のフェンスの写真では、実際には存在しないシマ模様が現れています。

2021年10月03日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

