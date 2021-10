Appleが「iOS 15.0.1」でロック画面をバイパスできてしまう脆弱性を修正、しかしバグ報奨金を支払っていないとの指摘

現地時間の2021年10月1日、Appleが「 iOS 15.0.1 」をリリースしました。iOS 15.0.1では一部のバグ修正が行われたのですが、公式が言及していない別のバグもひっそり修正されており、このひっそりと修正されたバグはAppleのバグ報奨金プログラムに報告されたものの報奨金の支払いなどがないまま放置されていたものであると指摘されています。 iOS 15 のアップデートについて - Apple サポート (日本) https://support.apple.com/ja-jp/HT212788 Apple patched an iOS lock screen bypass without crediting its discovery | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/21/10/01/apple-patched-an-ios-lock-screen-bypass-without-crediting-its-discovery 2021年10月1日にAppleがリリースしたiOS 15.0.1について、Appleは「iPhone 13モデルで“Apple WatchでiPhoneのロック解除”が機能しないことがある問題」と「“設定” Appに間違って“空き容量が残りわずかです”という警告が表示されることがある問題」の2つを修正したと報告しています。

2021年10月02日 17時30分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

