ロールス・ロイスが2030年までに製品をすべて電気自動車にすることを表明

ROLLS-ROYCE AND ELECTRIC POWER: A PROPHECY, A PROMISE AND AN UNDERTAKING https://www.press.rolls-roycemotorcars.com/rolls-royce-motor-cars-pressclub/article/detail/T0345592EN/rolls-royce-and-electric-power:-a-prophecy-a-promise-and-an-undertaking ロールス・ロイスは、初の「完全電気自動車」である「 スペクター 」の路上走行テストをまもなく開始予定で、2023年第4四半期に市場に投入予定であることを発表しました。

ロールス・ロイスが、初の「完全電動モーターカー」である「 スペクター 」の発表に合わせて、2030年までに自社製自動車をすべて電気自動車にする方針を明らかにしました。 A PROPHECY FULFILLED, A PROMISE KEPT, A REMARKABLE UNDERTAKING UNDERWAY. ROLLS-ROYCE MOTOR CARS ANNOUNCES FIRST FULLY ELECTRIC CAR https://www.press.rolls-roycemotorcars.com/rolls-royce-motor-cars-pressclub/article/detail/T0346152EN/a-prophecy-fulfilled-a-promise-kept-a-remarkable-undertaking-underway-rolls-royce-motor-cars-announces-first-fully-electric-car

・関連記事

ロールス・ロイス率いる企業連合が16基の原子炉建設を計画、15年間で4万人分の雇用を創出 - GIGAZINE



無人で貨物を運搬する「ドローン輸送船」をロールス・ロイスが開発中 - GIGAZINE



選ばれし顧客が「世界に1台だけのロールス・ロイス」をオーダーするために訪れる専用アトリエ - GIGAZINE



2021年09月30日 11時34分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.